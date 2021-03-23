ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى
 ناشدت محافظة الجيزة المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول من المنازل الا في حالات الضرورة حرصا علي سلامتهم  .

وأوضحت المحافظة أن ذلك يأتي في إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتبارا من مساء أمس الاثنين والتي تستمر حتي الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3/23 /2021 حيث من المتوقع أن تشهد معظم محافظات الجمهورية نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وتشهد بعض الظواهر الجوية المتغيرة .

كما تناشد محافظة الجيزة المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية والقيادة بهدوء علي الطرق خاصة السريعة لثأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج المغص الكلوى بالمنزل .. طرق متعددة أغربها اللافندر

يضم نيسان وبيجو.. تفاصيل مزاد سيارات البنك الأهلي

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور