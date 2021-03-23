رسائل أشرف صبحي للاعبي المنتخب قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة وفرت كل سبل الدعم للمنتخب الوطني لكرة القدم لإنجاز مهمته في تصفيات الأمم الأفريقية.
وقال أشرف صبحي، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "تواجدنا في مران المنتخب، رسالة تقولها الدولة المصرية، للاعبين كلنا معاكم وفي ظهركم"، مضيفا: "من المهم أن يشعر اللاعبون بدعم الدولة لهم".
وأشار إلى أن جميع اللاعبين المحترفين موجودون، استعدادًا للكفاح في مباراتي كينيا وجزر القمر، وتابع: "موقفنا حاليا جيد على عكس بدايتنا في التصفيات، حيث نحتاج نقطة واحدة للتأهل إلى الدور القادم".
ويستعد المنتخب لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر لهما يومي ٢٥، ٢٩ مارس الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.