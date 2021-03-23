رسائل أشرف صبحي للاعبي المنتخب قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة وفرت كل سبل الدعم للمنتخب الوطني لكرة القدم لإنجاز مهمته في تصفيات الأمم الأفريقية.









وقال أشرف صبحي، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "تواجدنا في مران المنتخب، رسالة تقولها الدولة المصرية، للاعبين كلنا معاكم وفي ظهركم"، مضيفا: "من المهم أن يشعر اللاعبون بدعم الدولة لهم".









وأشار إلى أن جميع اللاعبين المحترفين موجودون، استعدادًا للكفاح في مباراتي كينيا وجزر القمر، وتابع: "موقفنا حاليا جيد على عكس بدايتنا في التصفيات، حيث نحتاج نقطة واحدة للتأهل إلى الدور القادم".







