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اقتصاد

عشماوي: التجارة الإلكترونية في مصر تنمو لـ 4.8 مليار دولار مع أزمة كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:22 م
التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية
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محمد صبيح و ولاء عبد الكريم
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عن وصول قيمة التجارة الإلكترونية إلى 4.8 مليون دولار مع أزمة فيروس كورونا.




وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، خلال افتتاح قمة مصر لتجارة التجزئة اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة الإلكترونية من اتحاد بنوك في مصر في 2018 بلغ 3.6 مليون دولار ثم وصل حاليا إلى نحو 4.8 مليون دولار.




وقال عشماوي إن حجم التجارة الإلكترونية الرسمية باستخدام كروت الائتمان وصل إلى 80 مليار جنيه.


وأضاف أنه يرى أن حجم التجارة الإلكترونية التي تتم كاش تعادل 5 أضعاف التي تتم عبر كروت الائتمان لتسجل نحو 400 مليار جنيه في حال إضافة التحويلات كاش عند التوصيل على الائتمان.

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