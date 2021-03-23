ضبط لص سرق أموالا من مطبعة فى باب الشعرية

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على لص سرق أموالا من داخل مطبعة فى باب الشعرية، وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من مباحث قسم شرطة باب الشعرية يفيد بورود بلاغ من صاحب مطبعة كائنة بدائرة القسم قرر اكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل درج المكتب بالمطبعة ملكه.









بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، تبين أن وراء ارتكابها عاطلا، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.









وبمواجهته اعترف أمام العقيد خالد سيف، مفتش المباحث، بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة وأضاف أنه يقوم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأنه ارتكب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.









تم بإرشاده ضبط جميع المتعلقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



