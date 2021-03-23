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حوادث

سقوط شجرة من داخل استراحة محافظ الدقهلية يتسبب في وفاة عامل دليفرى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:58 م
سقوط شجرة من داخل
سقوط شجرة من داخل استراحة
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همت الحسينى
لقي عامل دليفري مصرعه إثر سقوط شجرة ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية عليه خلال سيره بشارع سعد زغلول بمدينة المنصورة.

كانت مديرية امن الدقهلية ، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شجرة ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية على أحد المارة ووفاته في الحال.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بالفحص تبين ان احدى الشجرات العتيقة بداخل الاستراحة سقطت بفعل الرياح التى تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية مما تسبب في كسر سور الإستراحة وسقوط الشجرة في الشارع وتصادف مرور شخص يدعي" محمد أشرف"، ومقيم قرية شاوه التابعة لمركز المنصورة، عامل دليفري بإحدى شركات توصيل الطلبات مما ادي إلى وفاته في الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، فيما تم رفع أثار الحادث بواسطة قوات الحماية المدنية.
سقوط شجرة من داخل استراحة محافظ الدقهلية يتسبب في وفاة عامل دليفرى
سقوط شجرة من داخل استراحة محافظ الدقهلية يتسبب في وفاة عامل دليفرى
سقوط شجرة من داخل استراحة محافظ الدقهلية يتسبب في وفاة عامل دليفرى
سقوط شجرة من داخل استراحة محافظ الدقهلية يتسبب في وفاة عامل دليفرى
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