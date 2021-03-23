الكرملين: بوتين من أنصار العلاقات الجيدة مع جميع الدول

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنصار إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول"، مشيرا إلى أن بناء العلاقات لا يمكن أن يكون من طرف واحد.









وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء؛ تعليقا على ظهور دعوات داخل روسيا بضرورة تشديد موقف موسكو من واشنطن، أن "جزءًا كبيرًا من الأحاديث في هذا الشأن ليس له علاقة بالسياسة الروسية الرسمية".









وتابع: "غالبًا ما نسمع أحاديث مختلفة من حولنا، وجزء كبير من هذه الأحاديث لا علاقة له بالموقف الرسمي".









وأكد بيسكوف أن أي اتصالات في السياسة الخارجية تتم فقط على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل.







