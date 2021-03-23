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محافظات

وزيرة البيئة بالإسماعيلية توضح أهمية إنشاء نقاط دفن المخلفات الخطرة بالمحافظات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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انجي هيبة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر مناقشة منظومة النظافة بمحافظة الإسماعيلية ومشروع إنشاء نقاط دفن للمخلفات الخطرة ضمن مشروع الوزارة، ان القمامة يأتي من ضمنها المخلفات الصلبة ومخلفات الاسبستوس والمخلفات الطبية والتي يجب التعامل معها بحذر.

ولفتت إلى أن الوزارة بدأت خطة جديدة ستنفذ في أربعة محافظات بينها الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة بإنشاء نقاط للدفن للتخلص من النقايات الخطرة.

وأشارت إلى أن الوزراة بدأت تنفيذ الخطة بافتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه وهي أكبر خلية دفن في مصر.

وأضافت أن نقاط الدفن الجديدة تستقبل 39 نوعا من المخلفات الخطرة وهو ضمن أحد أهم المشروعات من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية حتي أسوان.

من جانبه قال الدكتور أحمد فاروق الرئيس التنفيذي لمشروع إدارة المخلفات إنه تم تقسيم محافظة الإسماعيلية الي 5 مناطق لوجستية للعمل علي جمع القمامة.
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