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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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أ ش أ
رحب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة السعودیة، لإنھاء الأزمة الیمنیة والتوصل لحل سیاسي شامل في الیمن.


وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجیة والسیاسة الأمنیة نبیلة مصرالي - في بیان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء: "إننا نعتبر ھذا الإعلان خطوة إیجابیة في مسیرة السلام".


وأضافت أن الاتحاد الأوروبي یشجع جمیع الأطراف على التواصل دون تأخیر مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الیمن مارتن غریفیث حتى یتم إعلان وقف إطلاق النار على الفور، وبدء عملیة سیاسیة شاملة تحت رعایة الأمم المتحدة بسرعة.

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