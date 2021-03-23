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برلمان

برلماني يطالب بسرعة تنفيذ تكليفات السيسي بتطوير النقل البحري

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الأهمية القصوى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

وطالب "زين الدين" في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة وضع خطط شاملة وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتطوير هذا القطاع الحيوي، والذي سيجعل من مصر مركزًا إقليميا كبير في مجال صناعات النقل البحري، خاصةً أن مصر تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة جذب الاستثمارات العالمية لإقامة مختلف المشروعات الخاصة بالنقل البحري، مؤكدًا ان مصر مؤهلة لإقامة وتوطين هذه الصناعات الكبيرة والمهمة والتى يمكن تصدير منتجاتها لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
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