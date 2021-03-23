غيوم وانخفاض في درجة الحرارة وهدوء للرياح والأمواج بالبحر الأحمر

ظهرت في سماء مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء ، سحب منخفضة واختفاء لأشعة الشمس مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة منذ بداية الصباح مع هدوء في الرياح والأمواج حتى الآن ، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

فيما شهدت انتظام الحركة الملاحية والبحرية ورحلت الغوص للجزر البحرية بمختلف مدن البحر الأحمر، ومتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة جدا على أنحاء متفرقة بالبحر الأحمر.

كانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لتأثير منخفض جوى خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقًا إلى جمهورية مصر العربية.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.