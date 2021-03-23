البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 13.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 627.559 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.76% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 12477 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.2% ليصل إلى مستوى 1801 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.07% ليصل إلى مستوى 2701 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1360 نقطة.



