ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:38 م
تراجع مؤشرات البورصة
تراجع مؤشرات البورصة
Advertisements
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 13.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 627.559 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.76% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 12477 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.2% ليصل إلى مستوى 1801 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.07% ليصل إلى مستوى 2701 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1360 نقطة.

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مبيعات المصريين تدفع البورصة للهبوط بمنتصف تعاملات الأحد

استمرار تراجع البورصة في منتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

بضغوط مبيعات العرب.. تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي: نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدا للحوار السياسي لحل الأزمة اليمنية

3 أعراض جديدة لفيروس كورونا يخشاها خبراء الصحة.. تفاصيل

تفاصيل مهمة عن استمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

الحكومة تنفي تراجع الشحنات المصرية المُصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط

بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

إنجي على تحتفل بميلاد أحمد رزق.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة جديدة بأسعار شيفروليه كابتيفا فى مصر.. تعرف عليها

علاج المغص الكلوى بالمنزل .. طرق متعددة أغربها اللافندر

يضم نيسان وبيجو.. تفاصيل مزاد سيارات البنك الأهلي