بشرى سارة.. انخفاض الأسعار 30٪ بعد إطلاق البورصة السلعية

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن البورصة السلعية التى ستطلقها مصر ستنهى على ظاهرة تعدد الوسائط وخفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 25 و30%









وأوضح عشماوى خلال افتتاح قمة مصر لتجارة التجزئة اليوم الثلاثاء أن كيلو الموز يباع فى المزرعة ( من المنتج ) بسعر جنيه واحد ويحصل عليه المستهلك النهائى بأسعار تصل الى 14 جنيها، مضيفا أن المستفيد الأكبر من ذلك هم الوسائط فى حين المتضرر يكون المنتج والمستهلك.





وتابع مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن بورصة السلع ستنتهى على تلك الظاهرة بشكل كبير بشكل شفاف للجميع.





وأشار عشماوي إلى أن الهدف من إقامة بورصة السلع هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع.