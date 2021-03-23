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باحث: مستهدف زيادة صادرات مصرللخارج لـ 100 مليار دولار.. شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:38 م
باحث
باحث
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر مصر حاليا تصدر بمبلغ 30 مليار دولار ، وذلك لأن صادرات مصر تعتبر من المواد الخام .

وأضاف الدكتور محمد شادي، خلال استضافته على فضائية "دي إم سي" ، أنه من المستهدف أن تصل صادرات مصر لـ 100 مليار دولار ، وذلك من خلال رفع الكم والكيف لشكل الصادرات .

وأشار إلى أن صادرات مصر متنوعة بين الأسماك والخضروات ، والصادرات الصناعية التي تحتوى على منتجات تكنولوجية ، وتسعى مصر لزيادرة صادراتها التكنولوجيا .

وتابع : زيادة أعداد الأسواق التجارية بالخارج ، تعتمد على زيادة الإتفاقات الإفريقية مع دول العالم .

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