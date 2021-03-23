استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.. تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة بدنية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمباريات المقبلة.





وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال.



