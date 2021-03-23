استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.. تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة بدنية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمباريات المقبلة.
وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.