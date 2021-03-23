ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على جثة تاجر أجنبي مشنوقا في عمارة تحت الإنشاء ببنها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة تاجر سورى الجنسية عثر عليه مشنوقا في عمارة تحت الانشاء بمدينة بنها.

تم تحرير محضر بالواقعه وانتقل فريق من النيابة العامه لمعاينة الجثه وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى بنها العام وانتداب احد الاطباء الشرعيين لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وسؤال اهلية المجنى عليه.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد عثور الاهالى على جثة شخص سورى الجنسية مشنوق بحبل في عمارة تحت الانشاء بمدينة بنها.
انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وفريق المعمل الجنائى وتبين ان الجثه لشخص يرتدى ملابسه كامله يدعى خ م 45 سنه تاجر سورى الجنسية ومعلق في حبل في جنش احدى الحجرات في عمارة تحت الانشاء ويرتدى ملابسه كاملة وتبين ان المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس من الشهر الجارى.

من ناحية اخري شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والخارجين على القانون وإزالة الاشغالات المختلفة وتحرير محاضر عدم ارتداء كمامات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 209 هاربين من الأحكام الغيابية بجملة 2390 حكمًا بين جزئي ومستأنف،كما تم ضبط 1170 مخالفة مرافق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد بقيام مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق وتنفيذ الأحكام بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق. 
Advertisements
Advertisements

بعد تحذير السيسي من موجة كورونا الثالثة .. الحكومة قد تلجأ إلي إجراءات جديدة

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لنا ماليًا وسياسيًا

شهادة إلكترونية وتلقيح ربع مليون.. الصحة تكشف استعداداتها مواجهة موجة كورونا الثالثة

بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

من هي نوران خليل صاحبة صورة محمد صلاح من داخل الجيم.. شاهد

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة

بعد إجراء فيسبوك الأخير.. 3 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبات أصحاب الحسابات المزيفة

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نرغب في إلحاق الضرر بمصلحة مصر في مياه النيل

وزير التعليم يعلن نظام الامتحانات الشهرية القادمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة منتخب مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا

جريمة بشعة.. رجلان يسحبان سيدة من سيارتها ويغتصبانها أمام أطفالها

لا تأجيل .. إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة في موعده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية

إليزابيث تايلور.. أيقونة من البداية وحتى آخر العمر "صور"

زيادة جديدة بأسعار شيفروليه كابتيفا فى مصر.. تعرف عليها