آثار القاهرة تعلن عن نتائج الفرق على موقعها.. سياسة واقتصاد تحدد موعد بدء الدراسة.. وكلية الآداب تكشف عن نسبة حضور الطلاب بالفصل الثاني

آداب القاهرة: حضور 50% فقط من الطلاب والمحاضرة ساعة واحدة

عميد سياسة واقتصاد يكشف عن موعد الفصل الدراسي الثاني









بدأت بعض الكليات بالجامعات المصرية المختلفة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021، ولكن البعض الآخر لم ينته بعد من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسوف تستكمل الكليات الدراسة بعد الانتهاء مباشرة من الامتحانات.



















فى السياق نفسه ، كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن النتائج التى تم إعلانها على الموقع الرسمى للكلية.









وقال الدكتور أحمد رجب، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه تم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بجميع الأقسام اليوم على الموقع الرسمي الخاص بالكلية.









وأوضح أنه بذلك تم إعلان جميع نتائج مرحلة البكالوريوس بالكلية، عدا نتيجة الفرقة الثانية، والتي يتم مراجعتها حاليا وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.









وأضاف أنه تم أيضا إعلان نتائج الدبلومات بالدراسات العليا، وكذلك برامج الماجستير والدكتوراه، لتكون جميع نتائج الدراسات العليا بالكلية معلنا عنها للطلاب.

















كما كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة عن موعد بدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021.









وقال الدكتور محمود السعيد، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن كلية ستبدأ فى استقبال الطلاب حضوريا بالكلية من يوم الأحد الموافق 28 من مارس الجارى، لتبدأ محاضرات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 - 2021 بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول.









بالإضافة إلى ذلك، كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن شكل الفصل الدراسى الثانى ونسبة الحضور بالكلية.









وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه سيتم التشديد على جميع التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة، وتوزيع الطلاب على قاعات الحضور، بحيث تكون نصف السعة الاستيعابية من إجمالي القاعات، كما تكون زمن المحاضرة ساعة واحدة فقط وتمثل 25% من الساعات المخصصة لكل مقرر.









وأضاف أنه بالنسبة للأقسام الصغيرة التي لا يزيد عدد طلابها على 100 طالب تنظم في مجموعة واحدة، بحيث لا تزيد المجموعة على 50% من إجمالي السعة الاستيعابية للقاعة.









وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.



وفي بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.





واستعرض المجلس ما تم إنجازه في مشروع إعداد قاعدة بيانات للجامعات الحكومية، لتكون بمثابة بنك معلومات مركزي لمختلف المشروعات والأنشطة والإنجازات التي تقوم بها الجامعات، وكذلك الإحصائيات الخاصة بالمجتمع الجامعي على مستوى إعداد الطلاب وتخصصاتهم وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العلمية في التخصصات المختلفة وجميع ما يتصل ببنك المعلومات للجامعات.









كما استعرض المجلس موقف تجهيزات مراكز الاختبارات الإلكترونية وخطوط الربط والإنترنت بالجامعات المصرية، وشدد على استكمال باقي التجهيزات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المعدة لهذا الغرض، وذلك ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات المراحل التنفيذية للجامعات الأهلية الجديدة.







