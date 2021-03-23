رئيس المركزية لقطاع الزراعة الآلية: خدمة تكنولوجية متكاملة وبأقل التكاليف.. شاهد

قال المهندس أحمد عبد الحق ، رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية والشرقية لقطاع الزراعة الألية ، إن كل محطة هندسة زراعية تهدف لـ خدمة القرى المحيطة بها ، وكل محطة تحتوى على الألات المناسبة لخدمة المحصول الخاص بالقرية التي تجاورها .





وأضاف المهندس أحمد عبد الحق ، خلال لقاءه على فضائية "دي إم سي" ، أن المحطات الهندسية تقدم للمزارعين خدمة حديثة ، بتكلفة قليلة ، مساهمة من الإدارة المركزية للفلاح .





وتابع : بندم الخدمة بتكلفة أقل من القطاع الخاص ، ومن الخدمات المقدمة للمزارع ، التهيئة الزراعية قبل الزراعية ، وخدمة التسميد خلال الزراعة ، وصولا للحصاد .





وأكمل : بنوفر التسوية بأشعة الليزر ، وهي تقنية حديثة ، تساهم في تسوية تامة وتقليل ماية الري لـ 20 % مع زيادة نسبة المزروعات .



