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أخبار العالم

نتنياهو وزوجته يدليان بأصواتهما في انتخابات الكنيست الـ24.. صور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:59 م
نتنياهو وزوجته يدلون
نتنياهو وزوجته يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 24
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سمر صالح
أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، وانضمت إليه زوجته سارة بعد خروجها من المستشفى الأسبوع الماضي.
 
وحث نتنياهو، أنصاره على الخروج والتصويت لحزبه، قائلًا: "من الممكن أن نشكل حكومة يمينية قوية ومستقرة.

وعبر نتنياهو، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع هذه الأخيرة. 

وقال نتنياهو الذي وصل برفقة عقيلته سارة إلى إحدى مراكز الاقتراع في حي رحافيا في القدس:"آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة وتضع حدا للمأزق السياسي". 

ويطمح نتنياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 من دون انقطاع إلى البقاء في المنصب على الرغم من فشله في تشكيل حكومة غالبية مستقرة ومواجهته ثلاث تهم تتعلق بالفساد.
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