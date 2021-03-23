الصحة تتعهد بتوفير لقاح كورونا للراغبين في الحج

تعهدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين الذين سيؤدون فريضة الحج خلال موسم الحج الحالي 1442 هجريًا، وذلك من خلال بعثة الحج الطبية بالتنسيق مع وزارت السياحة والداخلية والتضامن الإجتماعي.





وأفادت الوزيرة بأنه فور توفير المزيد من اللقاحات سوف يتم وضع خطة لتطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي والصناعي والقطاعات الاقتصادية، وذلك بالتوازي مع استكمال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في إطار حرص الدولة على الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت تطورًا اقتصاديًا وانخفاضًا في معدلات البطالة خلال فترة الجائحة.



