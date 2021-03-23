الحكومة لـ صناعة النواب: لدينا مشكلات متعلقة بقوانين أهمها الجمارك والقائمة البيضاء

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود لمناقشة اقتراحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، تأكيد ممثلي الحكومة على ضرورة حصر الإشكاليات الواقعية التي نتجت عن تطبيق أو عدم تطبيق القوانين خلال ال٥ سنوات الماضية فيما يخص الصناعة وكذلك القوانين ال صدرت عن البرلمان ولم يتم تفعيلها حتي الآن وأثرت بالسلب علي الصناعة .





فيما قال طارق توفيق ممثل عن اتحاد الصناعات انه متفائل جدا بالقانون والنقاشات التي تعقدها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود مشيرا إلي أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر في ٢٠٣٠ ستكون من واقوي ٢٠ اقتصادا علي مستوي العالم إذا انتهجت نفس النهج الان مؤكدا علي أنه سيتم وضع ورصد للمشكلات الصناعية لإيجاد حلولها مشيرا إلي أننا نمتلك تشريعات وإدارة جيدة تؤهلنا لحل الازمة .





وأكد توفيق أن أولويات اتحاد الصناعات حل ازمة الجمارك و التجارة عبر الحدود وتفعيل قانون القائمة البيضاء وتفعيل قانون الإفراج المسبق تشوه بدول العالم .