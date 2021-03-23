ضمن مبادرة هنجملها.. سعفان ومحافظ الدقهلية يزرعان 1050 شجرة زيتون بالمحافظة

شارك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات ومحافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار ، بزرع 1050 شجرة زيتون داخل وخارج ديوان المحافظة، ضمن مبادرة "هنجملها".





جاء ذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وعبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان، منسق عام المبادرة، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت على مستوى الجمهورية.





وقال وزير القوى العاملة: إن المبادرة تهدف إلى تجميل المحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، مشيدًا بدعم المحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.





من ناحيته، أكد المحافظ حرصه على زراعة كافة الأماكن بالمحافظة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.





من جهة أخرى، أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها" إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.







