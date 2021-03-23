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أخبار البلد

شهادة إلكترونية وتلقيح ربع مليون.. الصحة تكشف استعداداتها مواجهة موجة كورونا الثالثة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:36 م
محمد غالي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه سيتم تلقي 250 ألف مواطن للقاح فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بنهاية الأسبوع الحالي. 

وأضافت زايد، أن المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد يمكنهم الحصول على شهادات إلكترونية تثبت تلقيهم للقاح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، وأن من المتوقع خلال الفترة القادمة فرض شرط تلقي اللقاحات على المسافرين، مؤكدة استعداد الوزارة لتوفير اللقاحات بغرض السفر.

كما أكدت الوزيرة استعداد مصر الكامل لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات يومية بين مديرين المديريات الصحية ومديرين المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمراجعة كافة الاحتياجات الطبية ومدى استعداد كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تدريب الأطقم الطبية بشكل دوري للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

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