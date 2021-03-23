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تعليم

عميد آداب القاهرة : المحاضرة ساعة واحدة فقط حفاظا على صحة الطلاب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:35 م
كلية اداب القاهرة
كلية اداب القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، عن شكل الفصل الدراسي الثاني ونسبة الحضور بالكلية.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إنه سيتم التشديد على كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة، وتوزيع الطلاب على قاعات الحضور، بحيث تكون نصف السعة الاستيعابية من إجمالي القاعات، كما تكون زمن المحاضرة ساعة واحدة فقط وتمثل 25% من الساعات المخصصة لكل مقرر.


كما أنه بالنسبة للأقسام الصغيرة التي لا يزيد عدد طلابها على 100 طالب تنظم في مجموعة واحدة ، بحيث لا تزيد المجموعة عن 50% من إجمالي السعة الاستيعابية للقاعة .


واستعرض المجلس ما تم إنجازه في مشروع إعداد قاعدة بيانات للجامعات الحكومية، لتكون بمثابة بنك معلومات مركزي لمختلف المشروعات والأنشطة والإنجازات التي تقوم بها الجامعات، وكذلك الإحصائيات الخاصة بالمجتمع الجامعي على مستوى إعداد الطلاب وتخصصاتهم وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العلمية في التخصصات المختلفة وجميع ما يتصل ببنك المعلومات للجامعات.


كما استعرض المجلس موقف تجهيزات مراكز الاختبارات الإلكترونية وخطوط الربط والإنترنت بالجامعات المصرية، وشدد على استكمال باقي التجهيزات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المعدة لهذا الغرض، وذلك ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات المراحل التنفيذية للجامعات الأهلية الجديدة.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

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