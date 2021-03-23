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حوادث

منتجات مغشوشة .. الداخلية تداهم مصانع الاسكندرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:09 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض المصانع بدائرة قسم شرطة الدخيلة بإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة تموينية أسفرت عن ضبط (16416 عبوة زيت طعام غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية معدة للبيع) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام بدائرة قسم شرطة الدخيلة) .

كما تم ضبط (8655 عبوة مستحضرات طبية بيطرية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستخدام – 2100 عبوة من مستلزمات الإنتاج "مسحوق بودرة – مواد كيماوية" مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية – كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج معدة للتعبئة) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتصنيع المستحضرات الطبية البيطرية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدخيلة) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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