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أخبار العالم

البداية.. أول مدينة أمريكية تدفع تعويضات عن العنصرية لذوي البشرة السوداء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:23 م
مدينة إيفانستون
مدينة إيفانستون
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شيماء مصطفى
أصبحت مدينة إيفانستون الواقعة في شيكاغو في ولاية إلينوي، أول مدينة أمريكية تدفع تعويضات مالية إلى سكانها من ذوي البشرة السمراء.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية أمريكية، صوت مجلس مدينة شيكاجو، بأغلبية (8 أصوات مقابل صوت) على توزيع 400 ألف دولار على الأسر من ذوي البشرة السوداء، تعويضًا عن التمييز ضدهم.

وحسب موقع "شيكاغو تريبيون"، ستحصل كل أسرة على 25000 دولار لإصلاح المنزل أو دفعة أولى على الممتلكات.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، من المقرر أن يأتي تمويل هذه التعويضات من تبرعات اجتماعية وضريبة بمقدار 3% مفروضة على مبيعات القنب لأغراض الترفيه.

ويجب أن يكون المقيمون المؤهلون لاستلام التعويض قد عاشوا، أو كانوا من سلالة شخص من أصل إفريقي عاش في إيفانستون بين عامي 1919 و 1969 وعانى من التمييز بسبب قوانين المدينة العنصرية، أو سياساتها أو ممارساتها ضد السكان من أصل إفريقي.
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