بمشاركة مصرية.. قائمة لجان تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام الخاص بدورته الحادية عشر، والمقرر إقامتها في الفترة بين 6 و11 من شهر أبريل المقبل.





ويضم البرنامج، 40 فيلمًا (15 فيلم طويل و25 فيلم قصير)، من إنتاج 11 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 7 دول أوروبية. تم تقسيمها بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لثلاثة أفلام في برنامج ليالي عربية، وثمانية أفلام قصيرة في برنامج من تنظيم مؤسسة السينما العربية في السويد.





لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة يغلب عليها الطابع النسائي، فتضم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، الباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي، الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بالإضافة إلى كاتب السيناريو المصري تامر حبيب.





أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمّور، المخرجة والمنتجة المصرية ماجي أنور، الناقد الجزائري فيصل شيباني، الناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي.





مهرجان مالمو للسينما العربية، والذي يغير هذا العام موعده السنوى إلى موعد جديد في أبريل، سينظم دورة هجينة، يتم فيها عرض الأفلام بالتزامن بين العرض على منصة "MAFF Play" إلكترونيًا، وبين عروض تقليدية في قاعة "بانورا"، يتم فيها السماح للحد الأقصى من الجمهور الذي تسمح به السلطات الصحية السويدية، وسيلي عرض أغلب الأفلام نقاشات مع فريق الفيلم تقام بشكل مباشر عبر منصة "ماف بلاي" وتظل متاحة للمشاهدة طوال أيام المهرجان.



