عشماوي يعلن عن إطلاق مبادرة "اهلا تسوق" للتحفيز على شراء المنتجات

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق مبادرة "اهلا تسوق " من جانب القطاع الخاص بهدف تحفيز حركة التسوق فى مصر وانعكاس ذلك على موقعها التجارى، كما انها ستمثل اضافة كبيرة لمنظومة الاستهلاك فى مصر خاصة وأنها تستهدف غالبية المصريين وتحفيز المستهلك على الشراء لافتا الى ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بعمل مبادرات فى المناسبات مثلا اهلا رمضان واهلا مدارس من اجل توفير منتجات بأسعار مناسبة

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي



