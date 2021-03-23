السيطرة على بقعة سولار في نهر النيل قادمة من سوهاج

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن السيطرة على سولار زيت قادمة من سوهاج عقب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.













وقال اللواء عصام سعد إنه تم التنسيق والتعاون بين المحافظة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شئون البيئة ومديريتي الري والصحة والوحدات المحلية بكل مركز وغرف العمليات الرئيسية في هذا الشأن كل في نطاق عمله، فضلًا عن متخصصين لقياس سرعة المياه ومتابعة اتجاه البقعة وخط سيرها وتفتيتها والتخلص منها.









اقرأ أيضا:













كان محافظ أسيوط تلقى بلاغًا من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة يفيد بتلقيها إخطارًا من إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة سوهاج يفيد بوصول بقعة سولار متسربة من سوهاج إلى المراكز الجنوبية للمحافظة، وعلى الفور تم إخطار جميع الجهات المعنية لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك.













وأوضح المحافظ أنه تمت متابعة الموقف والتطورات أولًا بأول منذ دخولها إلى المراكز الجنوبية وحتى وصولها إلى مدينة أسيوط وتفتيتها والسيطرة عليها حاليًا عن طريق فرق متخصصة لمعالجة البقعة وتفتيتها والقضاء عليها نهائيًا.









وأشار إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية على امتداد نهر النيل بدءًا من المراكز الجنوبية لمواجهة بقعة سولار متسربة إلى نهر النيل وقادمة من محافظة سوهاج والعمل على إزالة آثارها والتعامل معها بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.









وأضاف محافظ أسيوط أنه تم إغلاق مؤقت لبعض محطات مياه الشرب المرشحة ومآخذ النيل عقب وصول البلاغ بقرب وصول بقعة السولار إلى الحدود الجنوبية للمحافظة، وذلك كإجراء احترازي وتشغيل محطات المياه الارتوازية البديلة، مما تسبب في قطع المياه عن بعض المناطق وضعفها في مناطق أخرى.







