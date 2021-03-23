إزالة 20 حالة تعد بمركزين المنيا ضمن الموجة 17 لاسترداد أراضي الدولة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الموجة 17 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب»، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وأشار المحافظ أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.





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وأوضح المحافظ أن حملات إزالة التعديات على املاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 20 قرار إزالة تعد على الضفة الغربية لنهر النيل بنطاق قريتي بنى محمد شعراوي التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، والعمارية الغربية التابعة للوحدة المحلية لمركز ديرمواس، باجمالى مساحات 650 متر مربع، بمشاركة قوات الشرطة ومسئولي حماية النيل .

وفي سياق آخر، واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية للتاكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، إنه خلال الحملات ، تم تحرير 11 مخالفة للمخابز البلدية ، تنوعت المخالفات بين عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، خبز غير مطابق للمواصفات، التوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إدارة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة انه تم التحفظ على 1800 كرتونه مواد غذائية وعصائر وطن من الأرز والسكر، للتاكد من انها صالحة للاستهلاك الآدمي.