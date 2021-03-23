مدير الطب البيطري: استمرار القوافل البيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال القافلة البيطرية المجانية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح ومديرية الطب البيطرى بمطروح بوحدة مطروح البيطرية .

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وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح أن القافلة تمت بحضور الدكتور صلاح عسران نائب رئيس جامعة مطروح لخدمة المجتمع، وعدد من الأساتذة المحاضرين وطلاب كلية الطب البيطري.

وأضاف أن القافلة تاتى فى اطار الخدمة المجتمعية لتقديم الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية والاغنام والماعز وغيرها مع تدريب طلاب الكلية عمليًا و صقل خبراتهم التعليمية والتدريبية لتحقيق اقصى استفادة لهم.





وأشار إلى أنه من المقرر تنظيم القافلة القادمة الاحد القادم بوحدة القصر البيطرية لتقديم مزيد من الخدمات البيطرية لمربى الثروة الحيوانية بالمنطقة.





ودعا جميع المربين الى ضرورة التوجة للقافلة نظرا لما تقدمة القافلة من خدمات بيطرية تعمل على تنمية والثروة الحيوانية وتقديم التطعيمات والعلاج اللازم للحيوانات.