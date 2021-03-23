جولة مفاجئة لسكرتير عام مطروح على مخازن الديوان العام

تفقد اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح مخازن ديوان عام المحافظة بمنطقة الريفية لمتابعة انتظام سير العمل وتذليل أى معوقات لتيسير الاجراءات والحفاظ على المال العام .





و تفقد أقسام المخازن من التوريدات والمعدات والحفظ والكُهنة وغيرها، ومراجعة منظومة التسجيل .موجها بإستمرار منظومة عمل ومتابعة ترتيب وتسجيل المعدات والأدوات والاجهزة أول بأول حفاظا على المال العام .





كما تفقد سكرتير عام المحافظة المنطقة المحيطة بالمخازن موجها لإدارة البيئة مراجعة موقف أحد أبراج شبكات الاتصال التابعة لاحدى شركات الاتصالات وموقف التعاقد، مشيرا إلى ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يوجة بالمرور الدوري على المنشآت الحكومية للاطمئنان على سير العمل بها والتعامل الفورى مع اى معوقات تعيق سير العمل .





من ناحية اخرى تفقد سكرتير عام المحافظة موقع المقلب الصحى لتجميع القمامة بالكيلو 29 طريق مطروح سيوة ، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ،موجهًا بالإسراع فى نقل القمامة بعيدًا عن حرم الطريق وتوزيعها وتسويتها بالشكل الامثل فى أماكنها وذلك لاعادة تدويرها بالشكل الأمثل وحفاظًا على المظهر العام .





كما تفقد السكرتير العام للمحافظة الأعمال الجارية بموقع المدفن الصحى الجديد بالكيلو 20 طريق مرسى مطروح سيوة ، والذى يقام على مساحة 60 فدانًا ويتكون المشروع من مبنى إدارى و حراسة - ومبنى كهرباء - ومبنى تحكم وميزان وتتكون المنظومة من 6 خلايا لتدوير القمامة كل خلية تبلغ مساحتها 10 أفدنه ، مع انشاء مصنع لتدوير القمامة بالمدفن الجديد ، و دفن ناتج المصنع فى الخلايا ، حيث تبلغ مساحة خلية المدفن 170×100 م2 وبإرتفاع 8 متر ، والمقرر الانتهاء من المشروع فى الأول من يونيو المقبل .





كما تفقد سكرتير عام المحافظة المصنع الحالى لإعادة تدوير القمامة بالكيلو 9 طريق اسكندرية مطروح ومنظومة العمل به من المكبس ومصنع تصنيع الاكياس وغيرها .. موجها بالعمل على إعادة استغلال وتشغيل مصنع تصنيع الاكياس وتدويرها بالشكل الامثل.







