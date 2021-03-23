مهاب مدكور نجم صاندز السويدي: أتمنى تمثيل الفراعنة في المونديال.. والانتقال إلى الدوري المصري حلم

أعرب المحترف المصري مهاب مدكور لاعب فريق نادي هامبيتون اند رتتشموند الإنجليزي السابق، عن رغبته في اللعب في الدوري المصري مستقبلا، وتمثيل المنتخب الوطني.





وقال مهاب مدكور في تصريحات صحفية:" في سن الـ 17 عاما، عندما كنت لاعبا في صفوف، نادي هامبيتون اند رتتشموند تفاجأت بخطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم يريدون ضمي للمنتخب المصري للشباب تحت قيادة كابتن " علاء ميهوب " مدير فني وجهازه المعاون كابتن محمد فاروق – ياسر راضون , وكانت اسعد لحظات حياتي وبدأ يراوضني تفكير بأن حلمي بدأ يتحقق .





وأضاف مهاب مدكور:" ذهبت الي مصر لانضم لمنتخب الشباب مع الكابتن علاء ميهوب , وكان هناك ترحيب كبير بي وخاصة من الجهاز الفني وقاموا بتحفيزي وتشجيعي وقالوا لي اني سأكون مستقبل المنتخب المصري، ويجب عليك أن تكمل في أوروبا وخاصة بانجلترا لكي يصبح لي مكان ثابت بالمنتخب المصري الأول وأكمل سلسة نجاح المحترفين المصريين محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجه غيرهم، و قمت بعمل معسكرين مع المنتخب من أجل الاستعداد لكأس الامم الافريقية ".





وواصل:" لكن كانت هناك مشكلة وهي تغيير الاجواء من أوروبا لمصر فكان يصعب عليا التأقلم بسرعة لأني ولدت وتربيت انجلترا لذلك اللغة والثقافة كانت غريبة عليا ولأول مرة ".





وأشار:" أكملت عامي الـ 18 مع نادي " هامبيتون اند رتتشموند " الإنجليزي وأصبحت لاعب حر تحدث معي مسؤولي النادي للتجديد قبل انتهاء العقد، قلت لهم انني سأذهب في رحلة الي بلادي مع العائلة وعندما أعود سأوقع عقد تجديدي للفريق لعامين مقبلين".





واستطرد:" ذهبت الي مصرأ كان الكابتن حمادة صدقي صديق لوالدي ومدير فني لنادي وادي دجلة وقتها وفي إحدى الزيارات للنادي قال لي ممكن تتدرب مع الفريق وتخوض تمرينات خلال اجازتك الصيفية، لكي تبقي جاهز رحبت بالموضوع، وبالصدفة شاهدني الكابتن الكبير مكتشف المواهب " علي أبو جريشة " في إحدي التمرينات، وقام مسؤولي النادي بالتعاقد الفوري معي وبالفعل مضيت عقد لمدة 3 سنوات مع وادي دجلة ".

وتابع: بعد عام قضيته مع نادي وادي دجلة لعبت خلالها ما بين فريق الشباب والأول أحرزت خلالهم 14 هدفا، ثم اتجهت إلى أوروبا مرة آخري عن طريق وكيل لاعبين سويدي يدعي " مارتن " وقال لي ان نادي " هارنو ساند " السويدي يريد التعاقد معي " يلعب في الدرجة الثالثة "، بالفعل لعبت معه عامين حتي صعدوا للدرجة الثانية واحرزت 14 هدفا وانتقلت بعدها الي نادي" صاندز فال السويدي " وتعاقدت مع لمدة عامين، "كان يلعب للدرجة الثانية" أحرزت خلالهم 12 هدفا حتي أصبح سني 22 عاما , وللعلم الدوري السويدي تبدأ مبارياته في إبريل وتنتهي أكتوبر من كل عام، وكانت مشكلة بسبب التوقيت و كثرة المباريات حيث يصعب علي أي لاعب الانتقال الي الأندية في الدوريات الأخرى ".





وأوضح:" هناك العديد من العروض حاليا من داخل انجلترا وخارجها حتي من مصر والسويد، لكن جائحة كورونا تعطل انتقالي الي أي نادٍ بسبب الإجراءات الصارمة التي تقوم بها بريطانيا من أجل السيطرة على فيروس كورونا , وأنا الآن انتظر تسهيل هذه الاجراءات من اجل اتخاذ القرار بأني سابقي في إحدى اندية المملكة المتحدة او الذهاب الي السويد، وحمي اللعب لاحد اندية الدوري الممتاز المصري التي ستؤهلني للانضمام للمنتخب المصري الاول .





وأضاف:مثلي الاعلى محليا هو اللاعب المصري محمود حسن " تريزيجية " لأني اشبه لعبه كثيرا وفخور بما يقدمه كابتن محمد صلاح في انجلترا " فخر لكل مصري " واحلم بتحقيق جزء من نجاحاته، أما علي المستوي الدولي يعجبني كثيرا " كريستيانو رونالدوا " ومبابي وجريزمان وغيرهم من اللاعبين المتألقين .



