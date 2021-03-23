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أخبار العالم

إسرائيليون يلقون البيض على الشرطة.. واكتشاف جسم مشبوه بمركز انتخابي في تل أبيب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:53 م
جسم مشبوه بمركز انتخابي
جسم مشبوه بمركز انتخابي في تل أبيب
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سمر صالح
أفاد موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، بوقوع عدة أحداث في صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ 24.
 
وحسب موقع الصحيفة، فقد تم إخلاء صندوق اقتراع في مدرسة في تل أبيب بعد اكتشاف وجود جسم مشبوه خارج المبنى، وتم إيقاف التصويت في هذا الصندوق.
 
وفي بيت شيمش، ألقى إسرائيليون البيض باتجاه أفراد شرطة تواجدوا بالقرب من صناديق اقتراع.
 
كما تم كتابة شعارات ضد منتخب جمهور على حائط قرب صندوق اقتراع في تل أبيب.
 
فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ناخبا في صندوق اقتراع بسبب رفضه وضع كمامة، وتبين أنه ملزم بحجر صحي.
 
إلى ذلك، قدم حزب "ميرتس" شكوى إلى لجنة الانتخابات المركزية، قال فيها إنه "نلاحظ وجود عملية منظمة لإخراج بطاقات اقتراع من الصناديق"، وذلك بعد تلقي المقر الانتخابي لهذا الحزب توجها من مؤيديه حول نقص في بطاقات الاقتراع للحزب.
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