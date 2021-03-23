رياح مثيرة للرمال في سيناء تعطل سير السيارات وتؤثر علي حركة المواطنين

تعرضت محافظة شمال سيناء، لهبوب رياح مثيرة للرمال والاتربه ، اليوم الثلاثاء، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسط احتمال هطول امطار ، خاصة على المدن الساحلية بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ومناطق الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.



وأثرت حالة الجو على الحركة التجارية في الأسواق خاصة في المدن، والتزم المواطنون في منازلهم ، كما تسببت الرياح في تراكم الرمال على الطرق بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، وبعض أجزاء من الطريق الدولي العريش القنطرة شرق، نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، ويتسبب في وقوع حوادث طرق.

ووجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، رؤساء مجالس المدن بمركزي الحسنة ونخل، بسرعة رفع الرمال أولا بأول تجنبا لوقوع حوادث، والعمل على سرعة فتح الطرق لربط القرى ببعضها البعض، لسهولة تحرك وانتقال المواطنين.

وشهدت منطقة الحسنة مساء أمس هبوب عاصفة شديدة ورياح محملة بالاتربه والرمال أدت الي سقوط (٧) أعمده كهرباء جهد متوسط بمدخل مدينة الحسنه،حيث تسببت في إنقطاع تام للكهرباء، وجاري العمل علي توصيل الاسلاك وإعادة التيار الكهربائي مرة اخري.





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