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السبت 27 مارس 2021 - 21 : 11 م
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أخبار البلد
الكنيسة الأرثوذكسية تنظم دبلومة لعلاج المثلية الجنسية
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:58 م
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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
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