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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تنظم دبلومة لعلاج المثلية الجنسية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:58 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
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