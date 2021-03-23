محافظ بورسعيد يستقبل وزير البيئة لمتابعة تطبيق منظومة تدوير المخلفات

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قادمة من محافظة الاسماعيلية، وذلك لمناقشة تطبيق منظومة تدوير المخلفات بالمحافظة.





واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير البيئة فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد لقاء بينهما، لمناقشة تطبيق منظومة تدوير المخلفات الصلبة التي ستنطلق بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو المقبل ضمن 4 محافظات أولوية أولى وهي: بورسعيد والاسماعيلية والقاهرة والاسكندرية.



