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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير البيئة لمتابعة تطبيق منظومة تدوير المخلفات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:58 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قادمة من محافظة الاسماعيلية، وذلك لمناقشة تطبيق منظومة تدوير المخلفات بالمحافظة. 

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير البيئة فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد لقاء بينهما، لمناقشة تطبيق منظومة تدوير المخلفات الصلبة التي ستنطلق بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو المقبل ضمن 4 محافظات أولوية أولى وهي: بورسعيد والاسماعيلية والقاهرة والاسكندرية. 

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد شهد مراسم توقيع ملحق للعقد الموقع بين كل من محافظة بورسعيد مع شركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات لتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.
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