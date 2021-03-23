أبجديات الحوار.. أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات

نشرت وزارة الأوقاف أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات “سلام” بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : ” أبجديات الحوار”.

ومن المقرر أن يعلن في وقت لاحق عن أهم أنشطة المركز ، وأهم إصداراته .

يأتي إنشاء المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، بناءً على رغبة وطلب وفود وأعضاء مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين الذي عقد بالقاهرة مؤخرا.



