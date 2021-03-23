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ديني

أبجديات الحوار.. أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
نشرت وزارة الأوقاف أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات “سلام” بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : ” أبجديات الحوار”.

ومن المقرر أن يعلن في وقت لاحق عن أهم أنشطة المركز ، وأهم إصداراته .

يأتي إنشاء المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، بناءً على رغبة وطلب وفود وأعضاء مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين الذي عقد بالقاهرة مؤخرا.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في ختام أعمال المؤتمر أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع نظيراتها بمختلف دول العالم بشن عضوية هذا المركز.
أبجديات الحوار.. أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات
أبجديات الحوار.. أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات
أبجديات الحوار.. أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات
أبجديات الحوار.. أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات
أبجديات الحوار.. أول مطوية من إصدارات المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات
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