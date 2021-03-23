أخبار كورونا.. إصابة طارق الشناوي ونجل أحمد السقا.. واستقرار حالة هنا الزاهد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري،العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية لعدد من الفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:





الناقد طارق الشناوى





أعلن الناقد السينمائى طارق الشناوى عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.









وقال الشناوى : "إلى الجميع زملاء وأصدقاء بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد. أعتذر مسبقا عن كل ما اتفقت عليه وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة. دعواتي للجميع بالشفاء العاجل. ما أروع ان ندعو جميعا بالشفاء العاجل.









وكشف الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى صورة الأم فى الدراما والسينما فى الفترة الاخيرة بعد نموذج ماما نونا الذى قدمته الفنانة الراحلة كريمة مختار بمسلسل "يتربى فى عزو" الذى قام ببطولته يحيى الفخرانى.





نجل الفنان أحمد السقا





قال الفنان ياسين السقا، الابن الأكبر للنجم أحمد السقا ، إن نتيجة مسحة كورونا الخاصة بوالده النجم أحمد السقا جاءت "سلبية" هو وجميع أفراد أسرتة باستثناء أخيه الأصغر حمزة .



وأضاف في تصريح لصدى البلد : "أفراد العائلة أجروا مسحة طبية منذ يومين بالصدفة ليجدوا أن نتيجة جميع العينات سلبية ما عدا حمزة .. الذي يخضع حاليا للعزل المنزلي ولا توجد عليه أى أعراض .. وسيتم إجراء مسحة طبية له خلال يومين للتأكد من شفائه".



اختتم: "أنا أصور حاليا دورى في مسلسل " الملك أحمس " مع النجم عمرو يوسف الذي سيكون ظهورى الأول على الشاشة .. كما أن والدي أيضا يستأنف بشكل طبيعي تصوير مشاهده في مسلسل نسل الأغراب ".



كان حمزة السقا ، الابن الأصغر للفنان أحمد السقا، أعلن منذ ساعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





الفنان أحمد خالد صالح وهنادى مهنى

كشف الموسيقار هانى مهنى عن تطورات الحالة الصحية لكل من ابنته هنادى مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال هانى مهنى في تصريح لـ "صدى البلد"، إن حالة هنادى واحمد مستقرة إلى حد كبير ولكن هناك بالتأكيد بعض الإرهاق بسبب الفيروس اللعين، مطالبًا الجمهور ومحبى أحمد وهنادى بالدعاء لهما، لتمر هذه المرحلة بسلام عليهما.

وأضاف هانى مهنى أنهما يخضعان حاليًا للعزل المنزلى، ويلتزمان تمامًا بالبروتوكول الخاص بالعلاج من أجل التعافي سريعًا من الفيروس.

وكانت أعلنت الفنانة هنادي مهنا إصابتها بفيروس كورونا في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك.

وكتبت هنادي مهنا "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع، كما أعلنت عبر تطبيق إنستجرام دخولها الحجر الصحي.





الفنانة هنا الزاهد



