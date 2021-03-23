عمان.. هذه المهن تقتصر على المواطنين فقط

نوهت وزارة العمل على أصحاب المجمعات التجارية والاستهلاكية ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم(2021/8) الذي سيطبق اعتبارًا من 20 يوليو 2021م حيث يقتصر مزاولة المهن التالية على العمانيين فقط في المجمعات التجارية الاستهلاكية.





ووفقًا لصحيفة الشبيبة تتضمن تلك المهن " البيع والصرافة والمحاسبة والإدارة" ، ومهن ترتيب البضائع في المحلات.





وكانت وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم برنامج تعاون فني لتحفيز دور ريادة الأعمال بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرص الأعمال المتوفرة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.





وقّع البرنامج نيابة عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة وعن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة.



