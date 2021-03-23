انتخابات الكنيست الـ24.. شكاوى من حدوث تزوير في الاقتراع.. ونسبة التصويت 14.8%

ذكرت القناة 13 العبرية اليوم، الثلاثاء، أن حزب "الأمل الجديد" تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية، مدعيًا أنه تم إزالة بطاقات اقتراعه من عدة مراكز اقتراع في حيفا، سديروت، يافنيه والرملة، وقال ان حالات الاختفاء "منهجية" و"على صعيد وطني".









وأوضحت أن محطتي اقتراع على الأقل، واحدة في حي "وادي النسناس" في حيفا والأخرى في بئر السبع، أبلغتا عن اختفاء بطاقات اقتراع القائمة المشتركة.









وقال حزب "إسرائيل بيتنا" إنه تم تغطية أوراق اقتراعه في محطتي اقتراع في أشكلون بأوراق اقتراع "شاس" و"الليكود".









وأشارت القناة إلى أن شكاوى ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول مراقبي انتخابات وصلوا في وقت متأخر إلى بعض المحطات وقالوا إنهم تلقوا مغلفات لأوراق اقتراع قام شخص ما بوضع علامات عليها بقلم.









واستعدت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل لانتخابات 2021 الجارية اليوم الثلاثاء بصورة أكبر من أي وقت مضي، لمحاولات جهات سياسية بالتشكيك في النتائج.





وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن اللجنة فوجئت من كمية الهجمات المرتبطة بمصداقية اللجنة، ويقولون إنهم يواجهون هجمة غير مسبوقة.





وأشارت إلى أن اللجنة خططت لوضع مراقب مع كاميرا في كل مركز اقتراع، لكن على ضوء انتشار مراكز الاقتراع الواسع والاستجابة المنخفضة، الصناديق في المناطق التي تعرف بأنها "حساسة" سيتم تزويدها هذه المرة باثنين من أمناء الاقتراع ومفتش واحد مع كاميرا- وفي حالات معينة سيقوم المفتشون مع كاميرا بالتجول بين مركزي اقتراع.











وبسبب كثرة الأحزاب التي تقترب من نسبه الحسم فإن احتساب عدد الأصوات سيستمر حتى يوم الجمعة، إضافة إلى المغلفات المزدوجة التابعة لمرضى كورونا فإن عددها اقل بكثير مما كان متوقعا.











وقالت مديرة اللجنة المركزية للانتخابات أورلي عداس إن الأمر المركزي حاليا هو المحاولة لوصم نتائج الانتخابات والتشكيك بها.





وأضافت: "جميعنا نشعر بهذا في الأيام الأخيرة، ما يحدث في شبكات التواصل الاجتماعية، لا يمكننا تجاهل هذه الامور، وآما أن يكون الجمهور أن يكون ذكيا كفاية بأن ينظر إلى الأمور كما هي، وعدم الانجرار وراء أمور لا يوجد أساس لها من الصحة".









وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست، بلغت 14.8%، حتى ساعات ما قبل الظهر.





وقالت اللجنة، في بيان، "حتى الساعة، صوّت 14.8% من أصحاب حق الاقتراع".





وبدأ مئات الآلاف من الناخبين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 24، وهي الرابعة خلال أقل من عامين، دون أن تستبعد الأوساط الإسرائيلية إجراء انتخابات خامسة في حال استمرار أزمة تشكيل الحكومة.