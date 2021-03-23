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محافظات

صحة الدقهلية: بدء تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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همت الحسينى

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن بدء فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية  مابين اطباء وتمريض وصيادلة وهيئه الاسعاف كان في مقدمتهم مدير هيئة الاسعاف وذلك بمستشفى المنصورة الدولي حيث تم تطعيم عدد كبير  من الاطقم الطبية وذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بالاطقم الطبية  و بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.

 وأضاف  "مكى"، ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بالمستشفى الدولي.

واشار وكيل الوزارة الى انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط اما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على  الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.

 ودعى  وكيل الوزارة جميع المواطنين والاطقم الطبيه للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:
www.egcovac.mohp.gov.eg
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