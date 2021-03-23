بحضور وزير الرى.. الأعلى للإعلام يناقش تطورات قضية سد النهضة |صور

نظم المجلس الأعلى للإعلام اليوم جلسة حوارية حول "تطورات قضية سد النهضة"، بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي و الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عدد كبير من كبار الإعلاميين و الصحفيين.





واستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر المشاركين فى الجلسة الحوارية التى بدأت فاعلياتها منذ قليل بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين وكبار الكتاب.



