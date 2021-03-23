بحضور وزير الرى.. الأعلى للإعلام يناقش تطورات قضية سد النهضة |صور

نظم المجلس الأعلى للإعلام اليوم جلسة حوارية حول "تطورات قضية سد النهضة"، بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي و الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عدد كبير من كبار الإعلاميين و الصحفيين.
واستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر المشاركين فى الجلسة الحوارية التى بدأت فاعلياتها منذ قليل بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين وكبار الكتاب.
ويتحدث وزير الري عن تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة، ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات المشاركين بالجلسة.