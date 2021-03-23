بتكلفة 642 مليون جنيه..تنفيذ مشروعات صرف صحي بمشتول السوق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية معدلات أداء ونسب تنفيد مشروعات الصرف الصحي الجارية بمركز ومدينة مشتول السوق ، والمقامة بتكلفة 642 مليون جنية لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفه اجماليه بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع بالإضافة الي خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات .

ووجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه أوضح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة مشتول السوق بتكلفة ماليه بلغت 642 مليون جنيه حيث شملت تلك المشروعات إنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 10 الاف م3/اليوم و3 محطات رفع صرف صحي بقريتي ابراش وكفر ابراش بتكلفة 200 مليون جنية، وانشاء محطة رفع صرف صحي بقرية نبتيت بتكلفة 360 مليون جنية ، وانشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقري التابعة لمحطة صرف صحي مشتول السوق بتكلفة 82 مليون جنية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات صرف صحي آمنه وسليمه تعود بالنفع والفائدة عليهم.