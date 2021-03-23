ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة : خطة لتطعيم العاملين بالسياحة بلقاح كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:58 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي


قالت وزارة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أن فور توفير المزيد من اللقاحات سوف يتم وضع خطة لتطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي والصناعي والقطاعات الاقتصادية. 

وأوضحت أن ذلك بالتوازي مع استكمال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك حرصًا من الدولة على الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت تطورًا اقتصاديًا وانخفاضًا في معدلات البطالة خلال فترة الجائحة.

كما لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة  بصدد التوسع في الأماكن المخصصة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تخصيص أكثر من 5000 وحدة ومركز صحي، وأكثر من 600 مستشفى لتلقي اللقاحات، على مستوى محافظات الجمهورية.

و أشارت إلى أن  المواطن أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، او أصحاب الأمراض المزمنة، يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل كمتلقين لقاح فيروس كورونا،وذلك منذ فتح باب التسجيل للحصول على للقاح الأحد 4 مارس و الجرعة الثانية بعد 21 يوما، الموافق 25 مارس.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم .. الصحة تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

لحظة انطلاق حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء.. فيديو

شاهد.. أول صور لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تطعيم 800 حالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

محافظ المنيا يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا

محافظ دمياط تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد وفيات عقار جسر السويس المنهار لـ 9

سقوط حديد تسليح من فوق كوبري ترسا على سيارتين بالشارع .. صور

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل 2021 .. الإفتاء: أكثروا من مناجاة الله باسمه هذا

ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة و25 مصابا.. والبحث مستمر عن 3 مفقودين

طعنها حتى الموت.. نهاية مأساوية لفتاة في ظروف غامضة.. صور

رئيس هيئة قناة السويس يحدد موعد تعويم السفينة الجانحة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور