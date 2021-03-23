الصحة : خطة لتطعيم العاملين بالسياحة بلقاح كورونا









قالت وزارة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أن فور توفير المزيد من اللقاحات سوف يتم وضع خطة لتطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي والصناعي والقطاعات الاقتصادية.





وأوضحت أن ذلك بالتوازي مع استكمال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك حرصًا من الدولة على الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت تطورًا اقتصاديًا وانخفاضًا في معدلات البطالة خلال فترة الجائحة.





كما لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة بصدد التوسع في الأماكن المخصصة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تخصيص أكثر من 5000 وحدة ومركز صحي، وأكثر من 600 مستشفى لتلقي اللقاحات، على مستوى محافظات الجمهورية.





و أشارت إلى أن المواطن أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، او أصحاب الأمراض المزمنة، يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل كمتلقين لقاح فيروس كورونا،وذلك منذ فتح باب التسجيل للحصول على للقاح الأحد 4 مارس و الجرعة الثانية بعد 21 يوما، الموافق 25 مارس.







