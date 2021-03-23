تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمرك العريش

يسعى محبو عالم السيارات إلى متابعة المزادات العلنية التي تقام لبيع المركبات، والتي تأتي ما بين سيارات للجمارك أو الحوادث أو الشركات الخاصة والجهات الحكومية المختلفة.





وشهدت سوق السيارات المصرية هذه الفترة إقامة العديد من فعاليات المزادات العلنية، والتى تباع أرخص سعرا من السيارات المماثلة التي تباع خارج هذه الفعاليات، بالإضافة إلى أن بها بعض السيارات المميزة والماركات العالمية.





وتعلن الإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية كل فترة عن جلسة مزاد جديدة لبيع السيارات، آخرها جلسة مزاد يوم 4 أبريل المقبل 2021، والتى تشمل بيع سيارات جمرك العريش، ومن المقرر إقامة المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط .





وأعلنت الهيئة في بيان لها أن السيارات التي سيتم بيعها فى المزاد العلني هي: "جيب شيروكي 4 سلندر وهيونداي فيرنا صالون 4 سلندر موديل 2009، وهيونداي توسكاني موديل 1996 4 سلندر، ومازدا بيك أب محرك 4 سلندر، ودايو لانوس موديل 2000 محرك 4 سلندر، ودايو نوبيرا صالون 4 سلندر موديل 2001، وجيب شيروكي موديل 1996 محرك 4 سلندر، وجيب شيروكي محرك 8 سلندر، وهيونداي أكسنت صالون 4 سلندر موديل 1997، ومرسيدس صالون 4 سلندر ديزل أوتوماتيك".





بالإضافة إلى: "تويوتا Picnc GSTD 4 سلندر موديل 1998، ونيسان طراز 350 XV TEANA صالون موديل 2009 محرك 6 سلندر، وجيب شيروكي 4 سلندر موديل 1992، وجيب ويلز دفع رباعي 6 سلندر موديل 1977، ومرسيدس 200 صالون موديل 1969 محرك 4 سلندر، وكيا سبورتاج 4 باب محرك 4 سلندر، وجيب بيك أب 4 سلندر موديل 1979".





وستبدأ جلسة المزاد في تمام الساعة 12 ظهرًا وثمن كراسة الشروط 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.

