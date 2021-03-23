حبه زراير .. مصممة أكسسوارات تروي قصة نجاحها

قالت نورا إسماعيل ، مصممة الاكسسوار، إنها بدأت مشروعها عن طريق " الزراير "، لافتة إلى أن " الزراير" كانت لها أشكال كثيرة جميلة وملفتة ولذلك كانت تتمنى أن تصبح حلقان لتستطيع ارتدائها.





وأضافت نورا إسماعيل، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنها قررت شراء مجموعة من " الزراير" وتحويلهم إلى حلقان، وكانت بداية مشروعى عبارة عن " حبة زراير " .





وأشارت مصممة الاكسسوار، إلى أنها بدأت فى تنفيذ الفكرة ، وعمل صفحة على الفيس بوك لنشر أعمالها ، منوهة إلى أن الفكرة نالت إعجاب عدد كبير من الفتيات وبدأت فى التفاعل على الجروب وطلب الشراء .



