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توك شو

حبه زراير .. مصممة أكسسوارات تروي قصة نجاحها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:38 م
نورا إسماعيل
نورا إسماعيل
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ريهام فيكتور
قالت نورا إسماعيل ، مصممة الاكسسوار، إنها بدأت مشروعها عن طريق " الزراير "، لافتة إلى أن " الزراير" كانت لها أشكال كثيرة جميلة وملفتة ولذلك كانت تتمنى أن تصبح حلقان لتستطيع ارتدائها.

وأضافت نورا إسماعيل، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنها قررت شراء مجموعة من " الزراير" وتحويلهم إلى حلقان، وكانت بداية مشروعى عبارة عن "حبة زراير " .

وأشارت مصممة الاكسسوار، إلى أنها  بدأت فى تنفيذ الفكرة ، وعمل  صفحة على الفيس بوك لنشر أعمالها ، منوهة إلى أن الفكرة نالت إعجاب عدد كبير من الفتيات وبدأت فى التفاعل على الجروب وطلب الشراء .

وتابعت مصممة الاكسسوار ، أن أهلها اهتموا جدًا بتشجيعها ، وكانوا يحفزونها من خلال شراء هذه الحلقان منها ، حتى أصبحت تمتلك أسم ماركة خاصة بها هاند ميد.
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