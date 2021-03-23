التعليم العالي: نواصل عملنا في مداهمة الكيانات الوهمية

شهدت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهود مكثفة لمزاولة عملها في مداهمة وغلق الكيانات الوهمية حيث ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع الوزارة، وصفحات التواصل الرسمية للوزارة.





وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن لجنة الضبطية القضائية تقوم بعملها على اتم وجه ، وذلك وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، إلى أنها ستواصل عملها في الأيام المقبلة لكي تداهم الكيانات الوهمية والتي تقوم بتقديم العملية التعليمية دون ترخيص من الوزارة.





واشار " عطا" إلى أنه كان هناك حملات مكثفة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحافظات الدقهلية والتي شهدت حالات إغلاق متتالية والتي وصل عددها إلى 8 كيانات وهمية، إلى جانب محافظة الإسكندرية ودمياط.









وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدما من الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (سنتر فيو)، الكائن مقرها في (السعيد الشرقاوي متفرع من شارع جيهان، الحى الأول، حي الجامعة)، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (معهد 6 أكتوبر)، الكائن مقرها في (شارع أحمد ماهر، حي الجامعة، المنصورة)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.





وأصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ الدقهلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.









كما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين جديدين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية القمة للتمريض)، الكائن مقرها في (مدينة مبارك، أمام مركز تعليم السواقة، الدور الثالث، المنصورة)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.





وأشار " عطا" أشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (الأكاديمية الأمريكية للتدريب "تمريض")، الكائن مقرها في (حى الجامعة، أمام القرية الأوليمبية، المنصورة)، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



