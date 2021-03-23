السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات "عالية التلوث"

أعلنت الحكومة السويدية اليوم اعتزامها تطبيق قانون تفرض بموجبه رسوما أكبر على شركات الطائرات القديمة والملوثة للبيئة ورسوما أقل على الطائرات التي تستخدم الوقود الحيوي اعتبارا من يوليو المقبل، مما يعني استفادة الطائرات الأحدث والأكثر كفاءة وتطورا من القانون، فيما وصفت الخطة بأنها الأولى من نوعها في أوروبا وربما العالم.

وأشارت وزارة البنية التحتية في السويد إلى أن مشروع القانون مازال قيد المناقشة ويجب أن يحظى بموافقة البرلمان.

ووفقا لصحيفة (جارديان) البريطانية، فإن القانون يحدد قيمة رسوم الإقلاع والهبوط طبقا لمدى تأثير الانبعاثات الضارة للبيئة، حيث ستكون أعلى عندما يكون التأثير المناخي للطائرة كبير ويمكن تقليلها عندما يكون التأثير أقل.