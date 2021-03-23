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أخبار العالم

انتخابات الكنيست الـ24.. وزير الجيش الإسرائيلي يحذر تل أبيب من تداعيات فوز نتنياهو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:50 م
وزير الجيش الإسرائيلي
وزير الجيش الإسرائيلي يحذر تل ابيب من تداعيات فوز نتنياهو
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سمر صالح
حذر وزير الجيش الإسرائيلي رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس، مما سيحدث في إسرائيل حال فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيست، التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

وقال جانتس في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نخوض صراع بقاء من أجل منظومة العدالة والديمقراطية في إسرائيل".

وأضاف أن نتنياهو سيعين حال فاز وزيرا للعدل من رجال "الكهنوت"، في إشارة لتحالف نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، مع الأحزاب الدينية المتشددة.

وتابع: "إذا ما حصلت كتلة الحصانة على 61 مقعدا، فسوف يتم الإطاحة بالمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، وتغيير المدعي العام، وإلغاء المحاكمة".

وخاطب جانتس في تغريدته الناخبين: "أخرجوا للتصويت لصالح "كاحوال لافان"، من أجل الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسيادة القانون".
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