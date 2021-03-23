وفيات وخسائر.. ماذا فعلت العاصفة الترابية في محافظات مصر؟

شهدت بعض المحافظات كوارث غير متوقعة نتيجة الطقس السيئ الذي ضرب البلاد أمس الاثنين واستمر لليوم الثاني مما تسبب في وفاة عامل دليفري وسقوط مأذنة وحوادث اخرى.





لقي عامل دليفري مصرعه إثر سقوط شجرة ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية عليه خلال سيره بشارع سعد زغلول بمدينة المنصورة.





كانت مديرية امن الدقهلية ، تلقت ا خطارا ي فيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شجرة ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية على أحد المارة ووفاته في الحال.





وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بالفحص تبين ان احدى الشجرات العتيقة بداخل الاستراحة سقطت بفعل الرياح التى تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية مما تسبب في كسر سور الإستراحة وسقوط الشجرة في الشارع وتصادف مرور شخص يدعي" محمد أشرف"، ومقيم قرية شاوه التابعة لمركز المنصورة، عامل دليفري بإحدى شركات توصيل الطلبات مما ادي إلى وفاته في الحال.





وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، فيما تم رفع أثار الحادث بواسطة قوات الحماية المدنية.





كما تسببت الرياح في سقوط أحد أعمدة الإنارة في قرية دماريس التابعة لقرية البرجاية بغلق الطريق دون حدوث خسائر مادية او بشريه.





ووجه العميد محمد صلاح ابوكريشة بسرعة التوجه الي مكان الحدث وسرعة عمل اللازم وفتح الطريق وعليه.





وانتقل عماد محمود احمد رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية إلى مكان الواقعة ، وبالتنسيق مع شبكة كهرباء المنيا وقسم كهرباء مركز ومدينة المنيا ، تم أعاد زرع عمود كهرباء جديد بدلا من العمود الذي سقط نتيجة سوء الأحوال الجوية بطريق دماريس الاخصاص ، وتم رفع مخلفات الشجرة المتساقطة واعادة فتح الطريق بعد زرع عمود الانارة مرة أخرى، وإعادة فتح الطريق .





بنطاق الوحدة المحلية لقرية البرجاية قال : رئيس القرية انه تم تنفيذ اعمال وحملات صيانة لكشافات الانارة بشوارع قرية صفط اللبن بالورديتين الصباحية والمسائية ، مع المرور على باقي الأعمدة في الطريق الرئيسية والاطمئنان على أسلاك الكهرباء بذات القرية.





كما شهدت مراكز ومدن محافظة البحيرة ، عاصفة ترابية شديدة مع سقوط أمطار خفيفة، مع الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين حتى الصباح، تم غلق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.